Президент направил поздравительную телеграмму королю Швеции

Касым-Жомарт Токаев поздравил Карла XVI Густава с Национальным днем Королевства Швеция.
«Мы высоко ценим наши давние партнерские отношения со Швецией и привержены углублению связей во благо наших дружественных стран. В этот праздничный день я желаю Вам счастья и благополучия, а народу Швеции — процветания», — говорится в телеграмме.
Напомним, ранее президент направил поздравительную телеграмму Королю Иордании. Глава государства от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Короля Абдаллу II бен аль-Хусейна и народ Иорданского Хашимитского Королевства с национальным праздником — Днем независимости.