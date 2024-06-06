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Президент направил поздравительную телеграмму королю Швеции

Глава государства направил поздравительную телеграмму королю Швеции, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Карла XVI Густава с Национальным днем Королевства Швеция.

«Мы высоко ценим наши давние партнерские отношения со Швецией и привержены углублению связей во благо наших дружественных стран. В этот праздничный день я желаю Вам счастья и благополучия, а народу Швеции — процветания», — говорится в телеграмме.

Напомним, ранее президент направил поздравительную телеграмму Королю Иордании. Глава государства от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Короля Абдаллу II бен аль-Хусейна и народ Иорданского Хашимитского Королевства с национальным праздником — Днем независимости.