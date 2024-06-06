Украина закроет границу с Молдовой

«Мне кажется, было бы естественным ожидать, что если к власти приходит правительство, которое выступает за стратегическое партнерство с Россией, и Россия возвращается в Молдову, естественным шагом со стороны Украины было бы усилить безопасность своих границ по всей их длине», — сказал он.