Украина закроет границу с Молдовой

Украина закроет движение людей и товаров через границу с Молдовой, если там к власти придет оппозиция, выступающая за нормализацию отношений с Россией — пока еще посол Украины в Кишиневе Марко Шевченко.
«Мне кажется, было бы естественным ожидать, что если к власти приходит правительство, которое выступает за стратегическое партнерство с Россией, и Россия возвращается в Молдову, естественным шагом со стороны Украины было бы усилить безопасность своих границ по всей их длине», — сказал он.
Посла Шевченко в столице Молдовы должен скоро сменить бывший глава СНБО Украины Данилов.