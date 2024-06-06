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Главным врачом инфекционной больницы Севастополя стал Анатолий Оленченко

К своим обязанностям он приступил 28 мая.

Источник: Департамент здравоохранения Севастополя

Нового главного врача назначили в инфекционной больнице Севастополя. Им стал Анатолий Оленченко, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Департамент здравоохранения Севастополя.

К своим обязанностям Анатолий Оленченко приступил 28 мая. С февраля 2024 года он фактически руководил учреждением — работал в статусе и.о. руководителя.

В 1992 году Анатолий Оленченко окончил Военно-медицинскую ордена Ленина Краснознамённую академию имени С. М. Кирова по специальности «Лечебное дело». За время службы занимал должности начальника медицинской службы Черноморского флота РФ, старшего врача и старшего ординатора, был назначен клиническим ординатором при кафедре терапии государственного института усовершенствования врачей Минобороны РФ, начальника 1472 военно-морского госпиталя Черноморского флота.

С 2020 по 2023 год работал врачом-пульмонологом в Городской инфекционной больнице, позже был назначен заместителем врача по медицинской части. В феврале 2024, после увольнения Инги Матяж, Анатолий Оленченко стал исполняющим обязанности главного врача.

Имеет Благодарность Министра здравоохранения Российской Федерации и ведомственные награды.