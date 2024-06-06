Главным врачом инфекционной больницы Севастополя стал Анатолий Оленченко

В 1992 году Анатолий Оленченко окончил Военно-медицинскую ордена Ленина Краснознамённую академию имени С. М. Кирова по специальности «Лечебное дело». За время службы занимал должности начальника медицинской службы Черноморского флота РФ, старшего врача и старшего ординатора, был назначен клиническим ординатором при кафедре терапии государственного института усовершенствования врачей Минобороны РФ, начальника 1472 военно-морского госпиталя Черноморского флота.