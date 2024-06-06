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Главу администрации Канавинского района выберут по конкурсу

Заявку для участия в конкурсе можно подать до 25 июня.

Конкурс на включение в кадровый резерв главных и высших должностей мэрии Нижнего Новгорода стартует (0+) 6 июня, сообщил глава города Юрий Шалабаев.

«Наша первоочередная задача сейчас — найти профессионала, который сможет возглавить администрацию Канавинского района. Это сложная, но интересная работа. Канавино — это и ворота города, и центр развития нашего малого бизнеса, и исторические территории — Стрелка, Нижегородская ярмарка. Нужен человек, который понимает все нюансы управления», — отметил мэр.

Среди требований к кандидатам — высшее образование, желательно, связанное с госуправлением или менеджментом, опыт в управленческой работе, навыки в области информационно-коммуникационных технологий. Заявку для участия в конкурсе можно подать с 6 по 25 июня. Более подробно о требованиях можно узнать здесь.

Кроме того, для участия нужно зарегистрироваться (0+) на портале «Команда правительства», заполнить анкету в личном кабинете, загрузить видеопрезентацию и получить рекомендации.

По итогам конкурса финалисты будут включены в кадровый резерв главных и высших должностей мэрии Нижнего Новгорода.