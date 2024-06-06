Главу администрации Канавинского района выберут по конкурсу

Среди требований к кандидатам — высшее образование, желательно, связанное с госуправлением или менеджментом, опыт в управленческой работе, навыки в области информационно-коммуникационных технологий. Заявку для участия в конкурсе можно подать с 6 по 25 июня. Более подробно о требованиях можно узнать здесь.