Глава Минобразования заявил об изменениях для белорусских учителей

Учителей начальных классов, предметников, а также социальных педагогов и педагогов-психологов Иванец назвал теми людьми, которым белорусы смогут доверить своих детей. И уточнил, что чтобы так произошло, предварительно проводилась серьезная работа по корректировке и усовершенствованию учебных программ. Так, что по новым стандартам готовить учителей начали еще в прошедшем учебном году.