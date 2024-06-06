Глава Минобразования заявил об изменениях для белорусских учителей

Министр образования Андрей Иванец сказал об изменениях для будущих учителей в Беларуси, пишет газета «Звязда».
В частности, глава Минобразования проанонсировал серьезные изменения, которые предусмотрены в Беларуси в текущем году. Во-первых, увеличен набор на педагогические специальности практически на 1000 человек.
— Также планируем набрать около шести тысяч первокурсников, которые, надеюсь, в недалеком будущем придут в школу и станут учителями, — заявил он.
Учителей начальных классов, предметников, а также социальных педагогов и педагогов-психологов Иванец назвал теми людьми, которым белорусы смогут доверить своих детей. И уточнил, что чтобы так произошло, предварительно проводилась серьезная работа по корректировке и усовершенствованию учебных программ. Так, что по новым стандартам готовить учителей начали еще в прошедшем учебном году.
— Уже с первого сентября 2023−2024 учебного года наши будущие учителя начали обучаться по новому образовательному стандарту, по новым программам, — уточнил министр.
Иванец пояснил, что принципиальным новшеством стало то, что все будущие педагоги уже с первого курса проходят практику, что позволяет еще на старте обучения прочувствовать профессию. Кроме того, у каждого будущего учителя в учебной программе — блок инклюзивного образования, причем независимо от того, учится студент про специальности дефектолога, преподавателя физики или информатики.
— Блок инклюзивного образования уже включен в программе и является обязательным государственным компонентом, — подчеркнул он.