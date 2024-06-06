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«Закончится плохо». В США забили тревогу из-за требования Путина к Байдену

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин напрямую потребовал от американского лидера Джо Байдена прекратить снабжать ВСУ оружием, пишет бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Источник: AP 2023

«Путин повышает ставки: он прямо говорит Байдену, чтобы тот прекратил давать Украине оружие. Ничем хорошим это не закончится», — указал эксперт.

В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что в письменном виде потребовал от Джо Байдена перестать поставлять Украине оружие, в результате чего боевые действия закончатся через несколько месяцев.

Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Путин Владимир