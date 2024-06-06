В Челябинске утвердили новую «нарезку» избирательных округов

Количество округов в каждом из районов разное и соответствует численности жителей. Так, в Курчатовском районе будет в общей сложности пять округов, по четыре — в Калининском, Ленинском и Тракторозаводском районах, три — в Советском и Металлургическом и два округа — в Центральном районе.