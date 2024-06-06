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В Челябинске утвердили новую «нарезку» избирательных округов

Челябинская городская дума на очередном заседании утвердила решение о принятии новой схемы одномандатных округов на выборах в городской парламент. Согласно документу, в областном центре будет в общей сложности 25 округов.

Источник: РИА "Новости"

Количество округов в каждом из районов разное и соответствует численности жителей. Так, в Курчатовском районе будет в общей сложности пять округов, по четыре — в Калининском, Ленинском и Тракторозаводском районах, три — в Советском и Металлургическом и два округа — в Центральном районе.

Принятые изменения связаны с отменой так называемой «муниципальной реформы», по которой Челябинск около 10 лет был поделен на внутригородские районы как отдельные муниципалитеты, и возвратом к прямым выборам депутатов городской думы. 7—8 сентября челябинцам предстоит выбрать в общей сложности 37 депутатов, из которых 25 — по округам и еще 12 — по партийным спискам.