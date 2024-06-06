Глава Башкирии пояснил, почему нужно участвовать в ПМЭФ.

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, для чего нужно участвовать в ПМЭФ и других крупных форумах. В первую очередь, для повышения инвестиционной привлекательности республики, отметил Радий Хабиров, отвечая на вопрос «Башинформа».
«Потому что, если в нашу республику не будут идти деньги, не будут приходить инвесторы, не будут строиться новые предприятия. Просто стагнировать будем и все. А для того, чтобы инвестор приходил, элементарно, надо рассказывать про нас, какие у нас есть меры поддержки, как мы живем, какие у нас успехи, что здесь работает команда, с которой можно иметь дело».
Не менее важно продвижение своих брендов, экономики. Не случайно в составе большой официальной делегации — представители крупных предприятий региона.
«Это называется продвижение нашей республики, чтобы о Башкирии знали и хотели сюда идти. Потому что это главное на сегодняшний день».
Как сообщал ранее Башинформ, Глава республики Радий Хабиров возглавил официальную делегацию Башкирии на 27-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), который с 5 по 8 июня проходит в Санкт-Петербурге. Тема этого года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Это деловое мероприятие ежегодно привлекает представителей бизнеса, политиков и экспертов со всего мира.