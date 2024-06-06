Глава Башкирии пояснил, почему нужно участвовать в ПМЭФ.

«Потому что, если в нашу республику не будут идти деньги, не будут приходить инвесторы, не будут строиться новые предприятия. Просто стагнировать будем и все. А для того, чтобы инвестор приходил, элементарно, надо рассказывать про нас, какие у нас есть меры поддержки, как мы живем, какие у нас успехи, что здесь работает команда, с которой можно иметь дело».