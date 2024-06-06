Иностранные артисты, регата и шоу воздушных шаров: Как Нижний Новгород будет встречать гостей БРИКС

Также в эти дни в Нижнем Новгороде можно будет полюбоваться шоу воздушных шаров и показательными выступлениями яхтсменов в акватории Волги и Оки. Фестиваль воздухоплавания будет проходить в течение трех дней — с 9 по 11 июня. Свое искусство продемонстрируют десять профессиональных команд из Московской, Нижегородской, Ярославской, Липецкой, Владимирской и других областей. Посмотреть их можно будет с 18:00 до 21:00 каждый вечер. А вот выступление яхтсменов запланировано на 10 июня. С 19:00 до 22:00 они продемонстрируют свое мастерство рамках вечернего шоу парусов.