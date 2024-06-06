Иностранные артисты, регата и шоу воздушных шаров: Как Нижний Новгород будет встречать гостей БРИКС

Уже на следующей неделе в Нижнем Новгороде стартуют мероприятия в рамках председательства России в БРИКС. В частности, в столице Приволжья состоится заседание министров иностранных дел стран БРИКС. Специально к этим мероприятиям в Нижнем Новгороде подготовлена масштабная культурная программа. Рассказываем, как будут встречать гостей БРИКС.
В рамках фестиваля «Столица закатов» 9 и 10 июня в Нижнем Новгороде состоятся выступления иностранных артистов Music for friends, приуроченные к мероприятиям БРИКС. Концерты пройдут на сцене «Ракушка» в Александровском саду и набережной Федоровского. В частности, 9 июня на набережной Федоровского в 16:00 пройдет танцевальный мастер-класс от Leandro D`Oliveira из Бразилии, в 20:00 — выступление Urubu Marinka из Бразилии. На следующий день в Александровском саду в 19:30 пройдет выступление Nabeel Khan из Индии. Затем его сменят артисты из ЮАР — в 20:15 Thee Legacy, а в 21:00 Tabia.
Впрочем, одними концертами культурная программа не ограничится. В течение трех дней с 9 по 11 июня по вечерам с 21:00 до 2:00 нижегородцы и гости города смогут увидеть аудиовизуальное шоу на здании академии «Маяк». Это станет своеобразным приветствием для гостей из стран БРИКС.
Также в эти дни в Нижнем Новгороде можно будет полюбоваться шоу воздушных шаров и показательными выступлениями яхтсменов в акватории Волги и Оки. Фестиваль воздухоплавания будет проходить в течение трех дней — с 9 по 11 июня. Свое искусство продемонстрируют десять профессиональных команд из Московской, Нижегородской, Ярославской, Липецкой, Владимирской и других областей. Посмотреть их можно будет с 18:00 до 21:00 каждый вечер. А вот выступление яхтсменов запланировано на 10 июня. С 19:00 до 22:00 они продемонстрируют свое мастерство рамках вечернего шоу парусов.