Путин ответил на вопросы ведущих мировых СМИ

«Россия — сегодня четвертая экономика мира по паритету покупательной способности. То есть эта цель достигнута. Важно не это, конечно. Это не самоцель. Важно сохранить темп и движение вперед. Но и это нам пока удается, потому что за первый квартал рост составил 5,4% ВВП».