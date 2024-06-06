Путин ответил на вопросы ведущих мировых СМИ

О свободе СМИ на Западе
В беседе он отметил, что российские СМИ подвергаются травле в Европе и США.
«Нужно представить другую точку зрения и сделать это убедительнее, чем та, которая кому-то не нравится, а не закрывать средства массовой информации, в данном случае, российские, которые постоянно подвергаются травле в Европе, ну и в Штатах практически то же самое», — сказал президент РФ.
Путин считает, что российские СМИ должны иметь возможность донести собственную точку зрения до западной аудитории.
«Даже если это точка зрения российского правительства, разве мы не можем донести эту точку зрения до слушателей, и зрителей, и пользователей интернета в других странах? Разве это не есть свободное распространение информации, нравится она или нет?».
Экономическое развитие России
Российский президент заявил, что место в экономических рейтингах для руководства страны не является самоцелью — важно сохранять темп экономического роста, и это России удается.
«Россия — сегодня четвертая экономика мира по паритету покупательной способности. То есть эта цель достигнута. Важно не это, конечно. Это не самоцель. Важно сохранить темп и движение вперед. Но и это нам пока удается, потому что за первый квартал рост составил 5,4% ВВП».
При этом он подчеркнул, что подрыва российской экономики из-за санкций не произошло, планы Запада не осуществились.
«Собирались подорвать экономику России и полагали, что это произойдет в течении трех-четырех, шести месяцев, но все видят, что этого не происходит», — указал российский лидер.
О поставках западных вооружений на Украину
Путин заявил, отвечая на вопрос главного редактора службы новостей по Европе и Африке AP Джеймса Джордана, что для остановки боевых действий на Украине необходимо перестать поставлять Киеву оружие.
«Что нужно сделать, чтобы прекратить боевые действия на Украине? Вам, как представителю Соединенных Штатов, могу сказать то, что когда-то сказал господину Байдену… Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие».
Он также подчеркнул, что за ударами западным оружием по РФ стоит Пентагон или Британия — в зависимости от того, какое это оружие.
«Формируется полетное задание и практически вводится оно, только теми, кто поставляет это оружие, если это ATACMS, значит, это делает Пентагон, если “Штормшедоу”, значит делают британцы», — заявил российский президент.
Он также выразил надежду, что к вопросам о возможности применения ядерного оружия все в мире будут относиться профессионально.
«Нельзя относиться к этому легко, поверхностно. Нужно относиться профессионально. Я надеюсь, что так и все в мире будут относиться к решению вопросов подобного рода», — сказал Путин.
Российский лидер призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия.
«Это такая тема очень жесткая. Вот Соединенные Штаты — единственная страна, которая использовала ядерное оружие, во Второй мировой войне — Хиросима, Нагасаки, 20 килотонн. Наше тактическое ядерное оружие — 70−75 килотонн, такое ядерное тактическое оружие. Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования».