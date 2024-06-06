Сурков фразой «минус Зеленский» описал формулу мира

На встрече с руководителями мировых информационных агентств 5 июня в Санкт-Петербурге Путин сказал, что продление полномочий украинского президента — это «захват власти». «Есть закон, который объясняет статус военного положения. Там написано, что переходят полномочия к парламенту и что выборы президента в условиях военного положения не проводятся. Но там же не написано, что они [полномочия] пролонгируются», — отметил Путин. По его словам, в 109 статье Уголовного кодекса Украины это называется захватом власти.