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Аксенов: кто уехал из России после начала СВО — предатель

Аксенов назвал предателями россиян, уехавших из страны во время СВО.

Уехавших после начала спецоперации россиян нужно оценивать как предателей родины. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Крым 24».

«Те, кто уехал в нынешнее время, после начала СВО — к таким людям должно быть соответствующее отношение. Оценивать их надо, как предателей родины. Другой оценки не будет», — сказал Аксенов.

При этом глава республики отметил, что Россия должна защищать своих граждан, которые оказались за границей, например, во времена СССР.

«В США до семи процентов русскоязычного населения, с ними со всеми надо работать. Защищать в Прибалтике русскоязычных граждан. Мы должны помнить, что если мы как страна не вступимся за наших соотечественников за рубежом, их никто защитить больше не сможет», — добавил Аксенов.