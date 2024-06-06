Аксенов: кто уехал из России после начала СВО — предатель

«В США до семи процентов русскоязычного населения, с ними со всеми надо работать. Защищать в Прибалтике русскоязычных граждан. Мы должны помнить, что если мы как страна не вступимся за наших соотечественников за рубежом, их никто защитить больше не сможет», — добавил Аксенов.