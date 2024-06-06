Когда построят АЭС в Казахстане: готовится законопроект

В документе указывается на ряд существующих в стране проблем, таких как невысокая доля альтернативных и возобновляемых источников энергии в общем производстве электроэнергии и тепловой энергии, отсутствие благоприятных условий для развития альтернативных источников энергии, а также отсутствие законодательного регулирования развития деятельности с использованием альтернативных источников энергии на государственном уровне.
В связи с чем предлагается разработать законопроект, предусматривающий государственное регулирование в области использования альтернативных источников энергии. В случае одобрения строительства АЭС в законодательстве также будет прописано определение атомной энергии, как альтернативного источника энергии.
Как ожидается, в новую отрасль будет привлечено инвестиций до 5 трлн тенге к 2040 году.
Вместе с тем в документе говорится, что законопроект будут рассматривать:
- при его одобрении приглашенными экспертами — 51%;
- положительном результате онлайн-голосования (более 50% за);
- положительной оценке депутатов Парламента РК — 51%.
Как отмечают разработчики документа, принятие законопроекта позволит использовать низкопотенциальное сбросное тепло к 2036 году на предприятиях, производящих электрическую и тепловую энергию, — не менее 25%. При этом мощность возобновляемых источников энергии для производства экологически чистого водорода должна составлять 10 гигаватт к 2040 году за счет привлеченных инвестиций.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 июня.