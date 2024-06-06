Когда построят АЭС в Казахстане: готовится законопроект

Как отмечают разработчики документа, принятие законопроекта позволит использовать низкопотенциальное сбросное тепло к 2036 году на предприятиях, производящих электрическую и тепловую энергию, — не менее 25%. При этом мощность возобновляемых источников энергии для производства экологически чистого водорода должна составлять 10 гигаватт к 2040 году за счет привлеченных инвестиций.