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Беглов назвал Путина руководителем Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов на ПМЭФ отказался от статуса «хозяина города», но зато рассказал, кого считает таковым. Занимательный диалог приводит корреспондент «Фонтанки».

6 июня на сессии «Россия»: вместе создаем будущее«, посвященной выставке “Россия”, Александра Беглова представили как “хозяина города”. На присвоенный ему статус губернатор ответил: “Хозяин города. Не хозяин, а руководитель — это наш президент. А я просто его помощник”, — уточнил губернатор Петербурга.

Модератор сессии Наталья Виртуозова, гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений “Россия”, себя поправила:

— Александр Дмитриевич, но тем не менее вы руководитель одного из самых красивых городов мира.

— Это правда, — согласился Александр Беглов.

На сессии губернатор рассказал о выставке «Мой Петербург», которая открылась в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история». По словам Беглова, выставку попросили открыть сами петербуржцы.