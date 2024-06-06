Беглов назвал Путина руководителем Петербурга

6 июня на сессии «Россия»: вместе создаем будущее«, посвященной выставке “Россия”, Александра Беглова представили как “хозяина города”. На присвоенный ему статус губернатор ответил: “Хозяин города. Не хозяин, а руководитель — это наш президент. А я просто его помощник”, — уточнил губернатор Петербурга.
Модератор сессии Наталья Виртуозова, гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений “Россия”, себя поправила:
— Александр Дмитриевич, но тем не менее вы руководитель одного из самых красивых городов мира.
— Это правда, — согласился Александр Беглов.
На сессии губернатор рассказал о выставке «Мой Петербург», которая открылась в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история». По словам Беглова, выставку попросили открыть сами петербуржцы.