Беглов назвал Путина руководителем Петербурга

6 июня на сессии «Россия»: вместе создаем будущее«, посвященной выставке “Россия”, Александра Беглова представили как “хозяина города”. На присвоенный ему статус губернатор ответил: “Хозяин города. Не хозяин, а руководитель — это наш президент. А я просто его помощник”, — уточнил губернатор Петербурга.