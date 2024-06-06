В Молдавии больше нет государственного языка, заявил спикер парламента

Депутат Олег Рейдман напомнил в начале заседания парламента, что ООН постановил признать 6 июня международным днем русского языка. В связи с этим он призвал сохранить широкое распространение русского языка в Молдавии.
«Знание иностранного языка — это преимущество для всех, призываем всех уважать язык и культуру. Государственного языка в Молдавии больше нет. У нас румынский язык — так написано в конституции. Давайте называть вещи своими именами», — заявил Гросу в ответ.
Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются словосочетанием «румынский язык». Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.