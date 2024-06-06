Мезенцев предложил разработать логотип товаров Союзного государства

«…Не будет сходить семь потов, когда они (промышленники — Sputnik) приходят и подтверждают происхождение товаров с территории Республики Беларусь или с территории Российской Федерации. То есть мы уравняли российское и белорусское. Я считаю, что это очень важно», — подчеркнул он.