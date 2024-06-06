Мезенцев предложил разработать логотип товаров Союзного государства

«…Чтобы мы сразу могли приклеивать логотип на трактор…, на самолет», — сказал Мезенцев.
Госсекретарь передал слово статс-секретарю — заместителю главы Минпромторга РФ Виктору Евтухову, чтобы тот объявил о старте конкурса.
«Предложения (по логотипам — Sputnik) в Посольство Беларуси (в РФ — Sputnik) будем отдавать. Там же можно будет получить денежный приз за лучшие проекты: первое, второе и третье место», — сказал Евтухов.
При этом пока не раскрыты суммы призов и условия участия в конкурсе. Евтухов также обратил внимание, что Россия и Беларусь наконец-то договорились, промышленникам двух стран «не нужно проходить семь кругов ада».
«…Не будет сходить семь потов, когда они (промышленники — Sputnik) приходят и подтверждают происхождение товаров с территории Республики Беларусь или с территории Российской Федерации. То есть мы уравняли российское и белорусское. Я считаю, что это очень важно», — подчеркнул он.
Евтухов пояснил, что это критично для производителей, если они хотят участвовать в конкурсах по госзакупкам в Беларуси и России.