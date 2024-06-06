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В Татарстане избрали трех новых мировых судей

Кандидатуры на эти посты утвердили в Госсовете республики.

В Татарстане избрали трех мировых судей без ограничения срока полномочий. Соответствующее решение принято депутатами Госсовета республики во время очередной сессии.

Мировым судьей по Советскому району Казани назначили Камиля Зарипова. Фарит Шафигуллин занял тот же пост по Балтасинскому району. Также мировой судьей без ограничения срока полномочий стала Альбина Вильданова. Она работает в Лениногорском районе Татарстана.

Кроме того, исполнять обязанности мирового судьи по Приволжскому району Казани сроком на один год будет Марина Садреева. Пока что она находится в отставке.