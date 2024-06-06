Минниханов опубликовал тизер на клип ко дню рождения Пушкина

Напомним, сегодня исполняется 225 лет со дня рождения Пушкина. При его жизни было создано около восьмидесяти романсов. Музыку на стихи поэта писали Глинка, Рахманинов, Алябьев, Даргомыжский. В XX веке самый популярный романс был написан композитором Шапориным в далеком 1932 году.