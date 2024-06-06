Столкновение трамваев в Кемерове и реакция Японии на слова Путина. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как ожидается, мероприятие начнется 7 июня после 14:00 мск: «Будет часа в два-три (
Что касается заявления Путина о возможности симметричной поставки оружия противникам стран Запада для ударов по «чувствительным объектам», то поставки вооружений, которые будут стрелять по России, «не могут остаться без последствий».
Кремль не будет уточнять, каким именно странам и регионам может быть поставлено российское оружие: «Президент сказал то, что хотел сказать. И это весьма важное заявление».
О столкновении трамваев в Кемерове
Путину доложили о произошедшем в Кемерове столкновении двух трамваев.
«Что касается особых поручений: в них нет необходимости, региональная власть принимает все меры, все службы знают свою работу в таких ситуациях».
Кремль желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим: «Это, безусловно, страшная авария».
О реакции Японии на слова Путина
Негативная реакция Японии на слова президента России Владимира Путина об условиях возобновления диалога «достаточно ожидаема».
«Здесь наша позиция абсолютно понятна, она изложена главой государства. Больше к этому добавить нечего».
О карикатурах на Путина
Путину показывают талантливые карикатуры на него, которые публикуются в западных СМИ, но таких мало: «Очень много однотипных и мало талантливых. Талантливые обязательно показываем».