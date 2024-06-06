Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму

«В целом по Крыму никаких угроз сухопутных нет и не будет — это гарантировано теми мерами, которые принимаются президентом. Вооруженными Силами безопасность обеспечена. Что касается средств ПВО — наши военнослужащие задачи выполняют эффективно в этой части», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Крым24».
По его словам, обстановку над Крымом постоянно оценивают вражеские самолеты-разведчики, которые пытаются найти «пробелы» в системах РЭБ и ПВО. Однако противовоздушная оборона эффективно справляется с угрозами.
«Мы со своей стороны стараемся сделать так, чтобы эти зоны сплошные были. В целом на 95% наши системы отрабатывают эффективно. Те моменты, которые, к сожалению, случаются, зачастую это обломки сбитых ракет», — пояснил глава республики.
При этом он напомнил, что туристы могут добраться на полуостров по сухопутному коридору через новые регионы, железнодорожным транспортом и по Крымскому мосту. Однако на транспортном переходе через Керченский пролив периодически возникают очереди, связанные с временным перекрытием движения транспорта. По словам Аксенова, зачастую время ожидания незначительно, а в планах — сократить его максимум до одного часа. Железнодорожная статистика — 1,5 млн туристов в год.
«К сожалению, без авиации достичь уровня (турпотока — ред.), который был до СВО, не получится, но стараемся поддерживать туротрасль, а по итогам сезона будем искать дополнительные меры поддержки. Что касается безопасности — ехать в Крым надо. И по гражданским, и по другим объектам системы защиты строятся и постоянно совершенствуются», — заключил он.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава Аксенов.