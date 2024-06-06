Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму

При этом он напомнил, что туристы могут добраться на полуостров по сухопутному коридору через новые регионы, железнодорожным транспортом и по Крымскому мосту. Однако на транспортном переходе через Керченский пролив периодически возникают очереди, связанные с временным перекрытием движения транспорта. По словам Аксенова, зачастую время ожидания незначительно, а в планах — сократить его максимум до одного часа. Железнодорожная статистика — 1,5 млн туристов в год.