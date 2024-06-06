Песков рассказал о предельно ясных словах Путина о поставках оружия

«[Этот тезис] весьма и весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружений, которые будут стрелять по нам, не могут остаться без последствий», — сказал он, комментируя заявление президента Владимира Путина о возможной симметричной поставки вооружений противникам западных государств.
Песков заверил, что «эти последствия обязательно будут». При этом Песков не стал уточнять регионы или страны, куда Москва может отправить оружие. «Здесь все предельно ясно, и поэтому это не нуждается в каком-то расширении», — сказал Песков.
5 июня Путин не исключил, что Россия может поставить свое вооружение в регионы мира, откуда будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Украине оружие. «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» — спросил глава государства. По его словам, такой ответ «может быть асимметричным».
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