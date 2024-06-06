Песков рассказал о предельно ясных словах Путина о поставках оружия

5 июня Путин не исключил, что Россия может поставить свое вооружение в регионы мира, откуда будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Украине оружие. «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» — спросил глава государства. По его словам, такой ответ «может быть асимметричным».