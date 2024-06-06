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В Свердловской области начали подготовку к отопительному сезону

Комплекс мероприятий выполнят до 16 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области началась подготовка к отопительному сезону-2024/2025. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Комплекс мероприятий поручено выполнить до 16 сентября. За это время в регионе обеспечат проведение модернизации и реконструкции объектов. Также будут заменены ветхие конструкции.

— Хочу обратить внимание на важность поддержания неснижаемого уровня аварийных запасов. В большинстве случаев именно это позволило максимально оперативно обеспечить локализацию инцидентов на коммунальных объектах и сетях, предотвратить развитие неблагоприятных аварийных ситуаций и организовать устойчивое снабжение ресурсами потребителей, — заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Также он отметил, что отопительный сезон-2024/2025 прошел без серьезных аварий. В случае нарушений работали больше тысячи аварийных бригад.

ЖКХ