Reuters узнал о переброске кораблей России на Карибы

Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений в ближайшие недели, сообщают Reuters, Associated Press, CBS и Miami Herald со ссылкой на источники среди американских чиновников.
По мнению источников, учения станут частью ответа российской стороны на поддержку Украины со стороны США.
Скорее всего, корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле, предположили собеседники изданий, после учений останутся в регионе до конца лета, а осенью проведут еще одни маневры.
США не считают учения угрозой, хоть Россия не стала о них предупреждать, но будут следить за происходящим. В Белом доме не тревожатся, поскольку Россия ежегодно отправляла корабли в Западное полушарие с 2013 по 2020 год. Собеседник Miami Herald пояснил, что такого рода учения проводятся нечасто, поскольку Россия имеет для этого ограниченные возможности.
РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Российские корабли уже проводили учения в Карибском бассейне. Еще в 2008 году в южной части моря прошли совместные с Венесуэлой маневры «Венрус-2008», в которых принимал участие отряд кораблей Северного флота ВМФ. Россия прислала тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» и другие суда.
В 2015 году у берегов США появился российский разведывательный военный корабль «Виктор Леонов», он вошел в порт Гаваны за день до американо-кубинских переговоров, посвященных нормализации отношений. Власти США тогда отметили: прибытие корабля абсолютно законно.