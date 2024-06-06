Шаповалов: власти не смогут полностью вытеснить русский язык из Молдовы

Несмотря на то, что в последние годы русский язык в Молдове вытесняли, сегодня около 70% граждан продолжают его активно использовать, отметил в комментарии для Sputnik Молдова политолог Борис Шаповалов.
Он напомнил, что вытеснение русского языка из общественного, культурного и образовательного пространства Молдовы началось более 30 лет назад. При поддержке западных партнеров борьба с языком разделила население страны, в какой-то степени, по мнению эксперта, это привело к возникновению приднестровского конфликта.
«К сожалению, сегодня правящая партия PAS проводит открытую антироссийскую и русофобскую политику. Это сказывается на языковых проблемах Молдовы. В последние два десятилетия у нас особо серьезных проблем с языком не было. Этот вопрос стал сильно обострятся в последние два года», — сказал Шаповалов.
По его словам, в многонациональной Молдове сегодня строится мононациональное государство, но вытеснить русский язык у властей не получится из-за региональных особенностей страны. В Молдове есть регионы, в которых проживают русские, украинцы, гагаузы, которые ежедневно используют русский язык.
«Знание русского языка дает на сегодняшний момент очень большие преимущества, потому что он активно используется в мире. Русский язык является объединяющим на очень большом евразийском пространстве, в которое входит несколько десятков государств», — подчеркнул Шаповалов.
Ранее Народное собрание Гагаузии обратилось к парламенту Молдовы с просьбой вернуть русскому языку статус языка межнационального общения. Гагаузские депутаты отмечают, что государственный язык играет «ключевую роль» в формировании гражданского общества, однако следует признавать «важность сохранения и развития русского языка, как языка межнационального общения».