Шаповалов: власти не смогут полностью вытеснить русский язык из Молдовы

«К сожалению, сегодня правящая партия PAS проводит открытую антироссийскую и русофобскую политику. Это сказывается на языковых проблемах Молдовы. В последние два десятилетия у нас особо серьезных проблем с языком не было. Этот вопрос стал сильно обострятся в последние два года», — сказал Шаповалов.