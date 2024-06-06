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В Пермском крае депутатов заксобрания зовут на внеочередное заседание: причина

ПЕРМЬ, 6 июня, ФедералПресс. В заксобрание Пермского края из Госдумы поступили законопроекты об изменениях налоговой системы, а также о семейной налоговой выплате семьям с двумя и более детьми. Эти федеральные инициативы прикамские депутаты рассмотрят 13 июня на внеочередном заседании парламента.

«Если законопроект примут на федеральном уровне, то выплату смогут получить семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума», — сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Согласно предлагаемому законопроекту, выплата будет представлять собой возврат 7% уплаченного НДФЛ. Таким образом, фактическая налоговая ставка для семьи вместо 13% составит 6%.

Напомним, в мае Министерство финансов РФ представило в правительство пакет законопроектов, направленных на внесение изменений в налоговое и бюджетное законодательство. Одна из инициатив касается налогового вычета для снижения НДФЛ семьям с детьми. Семейную налоговую выплату смогут получить семьи, в которых есть двое и более детей до 18 или до 23 лет, если ребенок учится очно.