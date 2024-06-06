В Пермском крае депутатов заксобрания зовут на внеочередное заседание: причина

«Если законопроект примут на федеральном уровне, то выплату смогут получить семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума», — сообщает телеграм-канал краевого парламента.
Согласно предлагаемому законопроекту, выплата будет представлять собой возврат 7% уплаченного НДФЛ. Таким образом, фактическая налоговая ставка для семьи вместо 13% составит 6%.
Напомним, в мае Министерство финансов РФ представило в правительство пакет законопроектов, направленных на внесение изменений в налоговое и бюджетное законодательство. Одна из инициатив касается налогового вычета для снижения НДФЛ семьям с детьми. Семейную налоговую выплату смогут получить семьи, в которых есть двое и более детей до 18 или до 23 лет, если ребенок учится очно.