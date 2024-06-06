В Пермском крае депутатов заксобрания зовут на внеочередное заседание: причина

Напомним, в мае Министерство финансов РФ представило в правительство пакет законопроектов, направленных на внесение изменений в налоговое и бюджетное законодательство. Одна из инициатив касается налогового вычета для снижения НДФЛ семьям с детьми. Семейную налоговую выплату смогут получить семьи, в которых есть двое и более детей до 18 или до 23 лет, если ребенок учится очно.