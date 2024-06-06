В Башкирии расширили меры поддержки многодетных семей

Воспитывающие трех и более детей теперь имеют право на:
— бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок учреждений культуры республиканской или муниципальной собственности, независимо от места жительства;
— бесплатный проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и электричках для детей, из расчета 2 поездки в день в течение учебного года, без учета критерия малообеспеченности семьи;
В парламенте подчеркивают, что все действующие меры поддержки многодетных сохраняются. Это бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарствами по рецептам, бесплатное питание в школах и ссузах, прием в детские сады в первоочередном порядке, льготы ЖКХ не менее 30% от установленного размера оплаты, а также компенсации за приобретенную школьную форму.