В Башкирии расширили меры поддержки многодетных семей

В парламенте подчеркивают, что все действующие меры поддержки многодетных сохраняются. Это бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарствами по рецептам, бесплатное питание в школах и ссузах, прием в детские сады в первоочередном порядке, льготы ЖКХ не менее 30% от установленного размера оплаты, а также компенсации за приобретенную школьную форму.