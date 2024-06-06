Дуда созвал Совбез из-за стрельбы по мигрантам на границе с Белоруссией

«В понедельник выборы (депутатов Европейского парламента. — Прим. ред.) закончатся, и я хотел бы, чтобы после полудня — я созову его, скорее всего, на 16:00 (17:00 мск) — состоялся Совет национальной безопасности», — сказал он.
Дуда уточнил, что темой заседания станет именно информация о стрельбе со стороны польских солдат по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией.
При этом глава государства рассчитывает, что на заседании будут присутствовать представители всех политических сил. По его словам, ситуация требует дискуссий о принятии новых правил, необходимых польской армии, а также о самой ситуации, произошедшей на границе.
«Я нечасто созываю Совет национальной безопасности, только тогда, когда есть поводы. Этот вопрос настолько важный, в такой значительной степени касается нашей безопасности, что я считаю, что это тот момент, чтобы мы все встретились», — подчеркнул он.
О случаях задержания солдат написал портал Onet, озаглавивший публикацию «Польские солдаты в наручниках на белорусской границе. Армия кипит». При этом события, о которых идет речь, произошли еще в конце марта — начале апреля, но ранее происходящее тщательно скрывалось. По данным портала, инцидент произошел возле Дубиче-Церкевене, где позже, в конце мая, один из нелегалов нанес солдату тяжелое колотое ранение в живот.
Как уточнило издание, когда мигранты перешли границу, а выстрелы в воздух их не остановили, военнослужащие 1-й Варшавской бронетанковой бригады в целях самообороны начали стрелять по земле, часть из 43 выпущенных пуль попала в изгородь.
Onet также приводит слова солдата, утверждающего, что «троих парней из роты увезли в наручниках, как бандитов», против двоих из них возбудили дела. Их освободили из-под стражи, лишь когда друзья из батальона собрали деньги на адвоката. Собеседник портала обвинил командиров, что они не заинтересованы в помощи солдатам.
Как подтвердили в Минобороны, военнослужащим предъявили обвинения в создании угрозы жизни и здоровью людей и превышении полномочий. Их отстранили от исполнения своих обязанностей, военным грозит до трех лет лишения свободы. При этом глава ведомства осудил происходящее.
В Минобороны отметили, что командиры не запрещают применять огнестрельное оружие солдатам, которые только за май произвели более 700 предупредительных выстрелов. Военнослужащие, отправляемые на границу, проходят дополнительную подготовку по специфике действий в приграничной зоне. Сейчас там несут службу более шести тысяч военных.