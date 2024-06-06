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В пермской службе спасения сменился руководитель

МКУ «Пермская городская служба спасения» возглавил бывший замначальника департамента общественной безопасности Владислав Гореев. Как сообщает пресс-служба пермской администрации, господин Гореев приступил к новым обязанностям 5 июня.

Владислав Гореев окончил Нижегородскую академию Министерства внутренних дел России. На протяжении 24 лет служил в оперативно-разыскных подразделениях Главного управления МВД России по Пермскому краю, имеет звание полковника полиции в отставке. Награжден медалями «За отличие в службе» всех степеней. Владислав Гореев является также мастером спорта по гиревому спорту и мастером спорта международного класса по стритлифтингу.