В пермской службе спасения сменился руководитель

Владислав Гореев окончил Нижегородскую академию Министерства внутренних дел России. На протяжении 24 лет служил в оперативно-разыскных подразделениях Главного управления МВД России по Пермскому краю, имеет звание полковника полиции в отставке. Награжден медалями «За отличие в службе» всех степеней. Владислав Гореев является также мастером спорта по гиревому спорту и мастером спорта международного класса по стритлифтингу.