В Узбекистане начнут штрафовать за нарушения, связанные с конфликтом интересов

Статья 193−4 «Невыполнение требований законодательства о конфликте интересов» вводится в КоАО в соответствии с законом, который накануне подписал президент Шавкат Мирзиёев.
Несообщение должностным лицом или сотрудником государственного органа или иной организации о наличии конфликта интересов повлечет за собой от трех до пяти базовых расчетных величин (от 1 до 1,7 миллиона сумов). В случае повторного правонарушения, совершенного в течение года после применения взыскания, последует штраф в размере от 5 до 10 БРВ (от 1,7 до 3,4 миллиона сумов).
Непринятие мер по урегулированию реального или потенциального конфликта интересов, о котором стало известно ответственным должностным лицам госорганов или иной организации, наказывается штрафов от 5 до 10 БРВ (от 1,7 до 3,4 миллиона сумов), при повторном правонарушении — от 10 до 15 БРВ (от 3,4 до 5,1 миллиона сумов).
Совершение правонарушений в сфере государственных закупок влечет наложение штрафа на должностных лиц от 20 до 30 БРВ (от 6,8 до 10,2 миллиона сумов).