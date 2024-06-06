В Узбекистане начнут штрафовать за нарушения, связанные с конфликтом интересов

Несообщение должностным лицом или сотрудником государственного органа или иной организации о наличии конфликта интересов повлечет за собой от трех до пяти базовых расчетных величин (от 1 до 1,7 миллиона сумов). В случае повторного правонарушения, совершенного в течение года после применения взыскания, последует штраф в размере от 5 до 10 БРВ (от 1,7 до 3,4 миллиона сумов).