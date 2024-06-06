Замглавы МИД РФ: перезагрузка мирового порядка возможна только при мощном триггере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Серьезная перезагрузка мирового порядка может произойти только при мощном триггере. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на сессии «Архитектура мирового порядка: взгляд из России» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мое личное мнение, что серьезная перезагрузка мирового порядка, экономического, социального, политического, она, возможно, будет только в результате некоего или неких катаклизмов, — сказал он. — Не хочу говорить слова типа война или всемирный финансовый кризис, но это должен быть мощный триггер. Этот триггер — это как бы спусковой крючок».
Панкин отметил, что западные страны за последнее десятилетие стали чаще нарушать правила мирового порядка, фактически идет борьба за разные типы нового порядка и мироустройства. Он обратил внимание, что нельзя представлять ситуацию, где Запад хочет сохранить в более узком формате свое доминирование. «Они понимают, что им в политическом плане нужно мировое, то самое мировое большинство иметь на борту», — указал замглавы ИМД РФ.
Панкин отметил, что Запад формирует универсальные правила, «выбрасывая из этой универсальности Россию, Китай намеренно, и ряд других стран, которые не согласны или еще пока не осознали, что это им может быть выгодно».
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня, его тема в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи представителей малого и среднего предпринимательства, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.