Замглавы МИД РФ: перезагрузка мирового порядка возможна только при мощном триггере

Панкин отметил, что западные страны за последнее десятилетие стали чаще нарушать правила мирового порядка, фактически идет борьба за разные типы нового порядка и мироустройства. Он обратил внимание, что нельзя представлять ситуацию, где Запад хочет сохранить в более узком формате свое доминирование. «Они понимают, что им в политическом плане нужно мировое, то самое мировое большинство иметь на борту», — указал замглавы ИМД РФ.