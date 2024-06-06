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МИД России поддержал Беларусь в разработке документа о запрете санкций

МИД России поддержал инициативу Беларуси в разработке документ о запрете односторонних санкций.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел России поддержали инициативу Беларуси о разработке международного юридического документа о запрете односторонних санкций. Подробности на Петербургском международном экономическом форуме озвучил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, передает БелТА.

Он акцентировал внимание на то, что программой согласованных действия в области внешней политики государств-участник Союзного государства было предписано принятие общих мер, связанных с противодействием санкционному давлению со стороны коллективного Запада в отношении Беларуси и России.

Галузин подчеркнул, что в указанном контексте российская сторона твердо поддерживает инициативу Беларуси, связанную с выработкой конвенции о запрете применения односторонних принудительных мер как универсального многостороннего юридического документа, который декларирует признание незаконности, осуждение применения, готовность противодействовать санкциям в международных отношениях.

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