МИД России поддержал Беларусь в разработке документа о запрете санкций

В Министерстве иностранных дел России поддержали инициативу Беларуси о разработке международного юридического документа о запрете односторонних санкций. Подробности на Петербургском международном экономическом форуме озвучил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, передает БелТА.
Он акцентировал внимание на то, что программой согласованных действия в области внешней политики государств-участник Союзного государства было предписано принятие общих мер, связанных с противодействием санкционному давлению со стороны коллективного Запада в отношении Беларуси и России.
Галузин подчеркнул, что в указанном контексте российская сторона твердо поддерживает инициативу Беларуси, связанную с выработкой конвенции о запрете применения односторонних принудительных мер как универсального многостороннего юридического документа, который декларирует признание незаконности, осуждение применения, готовность противодействовать санкциям в международных отношениях.