США не разрешат Украине бить американским оружием по Москве

«Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль (321 км. — Ред.) вглубь России, и мы не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю», — отметил он.
Высказался он и о президенте России Владимире Путине. Байден отметил, что российский лидер «беспокоит его» на протяжении 40 лет.
Накануне агентство Assosiated Press со ссылкой на западного чиновника заявило, что Украина использует американское оружие для нанесения ударов по территории РФ. Уточняется, что данную информацию также подтвердил член сенатского комитета по вооруженным силам сенатор-республиканец от штата Южная Дакота Майк Раундс, однако не сообщил, кто его проинформировал.
28 мая Путин прокомментировал звучащие на Западе предложения разрешить Украине наносить удары по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией. Он отметил, что страны Североатлантического альянса должны помнить о своей небольшой территории с плотным населением.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.