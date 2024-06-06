США не разрешат Украине бить американским оружием по Москве

Накануне агентство Assosiated Press со ссылкой на западного чиновника заявило, что Украина использует американское оружие для нанесения ударов по территории РФ. Уточняется, что данную информацию также подтвердил член сенатского комитета по вооруженным силам сенатор-республиканец от штата Южная Дакота Майк Раундс, однако не сообщил, кто его проинформировал.