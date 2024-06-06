Президент Зимбабве прибыл в Россию для участия в ПМЭФ

ПУЛКОВО (С. -Петербург), 6 июн — РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Россию для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет приземлился в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге.
Как сообщил журналистам ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Мнангагва выступит на пленарном заседании ПМЭФ и встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.