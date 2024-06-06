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Путин уверен, что президент Боливии внесет значимый вклад в проведение ПМЭФ

Путин уверен, что президенту Боливии будет интересно участвовать в дискуссиях.

Источник: Пресс-служба Президента России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что участие президента Боливии Луиса Арсе в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) внесет значимый вклад в проведение мероприятия.

«Уважаемый господин президент, очень рад вас приветствовать в России, в Петербурге на международном экономическом форуме. Вы в первый раз в России в качестве главы государства, мы очень рады вас видеть. И уверен, вы внесете заметный вклад в работу нашего форума, имея в виду, что вы и по базовому образованию экономист, и работали министром экономики и финансов. Надеюсь, вам будет интересно принять участие в дискуссиях, которые идут уже на форуме и которые состоятся завтра», — сказал Путин на переговорах с президентом Боливии.