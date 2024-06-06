Путин уверен, что президент Боливии внесет значимый вклад в проведение ПМЭФ

«Уважаемый господин президент, очень рад вас приветствовать в России, в Петербурге на международном экономическом форуме. Вы в первый раз в России в качестве главы государства, мы очень рады вас видеть. И уверен, вы внесете заметный вклад в работу нашего форума, имея в виду, что вы и по базовому образованию экономист, и работали министром экономики и финансов. Надеюсь, вам будет интересно принять участие в дискуссиях, которые идут уже на форуме и которые состоятся завтра», — сказал Путин на переговорах с президентом Боливии.