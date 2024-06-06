Модератором пленарки ПМЭФ с участием Путина будет политолог Караганов

Сергей Караганов — почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, председатель редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике», научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, один из разработчиков концепции «поворота на Восток» в российской внешней и внутренней политике. Летом 2023 года Караганов опубликовал на сайте «РИА Новости» статью под названием «Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе». В ней он выразил надежду, что стране не понадобится применять ядерное оружие, но предположил, что, если «противники не одумаются», «перед военно-политическим руководством России встанет ужасный моральный выбор и необходимость принять тяжелое решение». Позднее члены Совета по внешней и оборонной политике опубликовали заявление, в котором назвали неприемлемыми предложения своего почетного председателя президиума Караганова.