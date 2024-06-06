Аксенов оценил ситуацию с качеством медицины в Крыму

«Количество жалоб граждан на некачественное оказание медицинских услуг снижается, это происходит благодаря личному участию главврачей медучреждений в рассмотрении обращений», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что теперь решить тот или иной вопрос можно напрямую через главврачей в городах, обратившись к ним через социальную сеть «ВКонтакте».
Кроме того, власти Крыма ищут решение проблемы нехватки медицинских кадров в регионах.
«Выстраивается работа медработников вахтовым методом в регионах, где имеется нехватка врачей узких специальностей. Отдельно прорабатывается механизм ипотечного кредитования медиков в виде республиканской программы», — написал Аксенов.
Как уточнила журналистам после совещания вице-премьер Крыма Елена Романовская, в регионе пока еще сохраняются жалобы на долгое ожидание в очередях, невозможность своевременно записаться к узким специалистам либо на отсутствие таких специалистов. Кроме того, есть обращения и по поводу невозможности получить быструю диагностику или провести лабораторные исследования.
Дефицит кадров в учреждениях здравоохранения Крыма на сегодняшний день составляет порядка 2300 человек — 1700 сотрудников младшего и среднего медицинского персонала и около 600 врачей, сообщал ранее Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции.