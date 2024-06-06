Аксенов оценил ситуацию с качеством медицины в Крыму

Как уточнила журналистам после совещания вице-премьер Крыма Елена Романовская, в регионе пока еще сохраняются жалобы на долгое ожидание в очередях, невозможность своевременно записаться к узким специалистам либо на отсутствие таких специалистов. Кроме того, есть обращения и по поводу невозможности получить быструю диагностику или провести лабораторные исследования.