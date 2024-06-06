Волгоградская область подписала соглашение с президентской платформой

«Очень популярен также всероссийский просветительский проект “Моя страна — моя Россия”, — рассказал Алексей Агафонов. — За 6 лет работы платформы участниками ее проектов, конкурсов и олимпиад от Волгоградской области стали более 406 тыс. человек, 2073 из которых стали финалистами, а 737 вошли в число победителей и получили возможность поступить в университет без экзаменов, пройти стажировку или устроиться в компанию мечты, поработать с опытным наставником, увидеть красивейшие уголки России и реализовать собственный социальный проект».