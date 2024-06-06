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Волгоградская область подписала соглашение с президентской платформой

На ПМЭФ-2024 регион заключил соглашение с президентской платформой «Россия — страна возможностей», это позволит внедрить новые форматы поддержки молодых волгоградцев, разработать для них эффективные социальные лифты.

Источник: Freepik

Подписи под документом поставили заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская и первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам Анны Писемской, соглашение позволит объединить все лидерские практики, молодое поколение будет активнее привлекаться в реальный сектор экономики. Она также пригласила коллег из АНО «Россия — страна возможностей» посетить фестиваль #ТриЧетыре, на котором волгоградская молодежь представит свой потенциал по разным компетенциям.

«Сегодня в Волгоградской области уделяется большое внимание развитию различных молодежных направлений, которые способствуют самореализации нового поколения», — подчеркнула замгубернатора.

Волгоградцы активно участвуют в проектах президентской платформы. Школьники соревнуются в конкурсе «Большая перемена», студенты участвуют в проектах «Твой ход» и «Я — профессионал», специалисты с опытом пробуют себя в конкурсе «Лидеры России».

«Очень популярен также всероссийский просветительский проект “Моя страна — моя Россия”, — рассказал Алексей Агафонов. — За 6 лет работы платформы участниками ее проектов, конкурсов и олимпиад от Волгоградской области стали более 406 тыс. человек, 2073 из которых стали финалистами, а 737 вошли в число победителей и получили возможность поступить в университет без экзаменов, пройти стажировку или устроиться в компанию мечты, поработать с опытным наставником, увидеть красивейшие уголки России и реализовать собственный социальный проект».

Поддержке талантливой молодежи особое внимание уделяет президент Владимир Путин. Волгоградская область также активно работает в этой сфере, в том числе, используя ресурсы нацпроекта «Образование», грантовые программы и конкурсы. Молодые волгоградцы деятельно участвуют в развитии региона: предлагают свои варианты благоустройства, развития туризма, образовательные инициативы.

Волгоградская делегация продолжает свою работу на полях ПМЭФ. Корпорация развития Волгоградской области подтвердила свой высокий уровень работы с инвестором — об этом на площадке форума сообщил исполнительный директор, заместитель председателя правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Рафаэль Хусяиншин. Корпорации развития Волгоградской области передали свидетельство о прохождении независимой оценки качества работы.