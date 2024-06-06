В России изменят правила выдачи прокатных удостоверений

Судя по всему, Давиденко говорил о сериале «Несломленная», созданном Сариком Андреасяном по мемуарам одной из жертв Виктора Мохова, пишут «Ведомости». Режиссер в интервью блогеру Мадонне Мур сообщал, что уже на протяжении двух лет не может получить прокатное удостоверение из-за сцен с несовершеннолетними героинями. По словам Андреасяна фразы, упоминающие возраст, были исключены из сериала, а роли исполняют актрисы старше 18 лет. По мнению представителя Минкульта, лучше бы такие проекты не снимали совсем. Российский кинематограф не должен популяризировать криминальные сюжеты и преступления, отметил он. В качестве предпочтительных сюжетов Давиденко назвал фильмы о спецоперации, где в центре внимания — военные, люди, рискующие своей жизнью ради защиты граждан.