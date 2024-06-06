В России изменят правила выдачи прокатных удостоверений

Об этом 6 июня на сессии ПМЭФ сообщил Дмитрий Давиденко, директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры. Чиновник пояснил, что в настоящее время подача заявок на получение прокатных удостоверений иногда касается проектов, содержащих «неэтичные моменты». В качестве примера он привел сериал о «скопинском маньяке», снятый «известными кинематографистами».
Судя по всему, Давиденко говорил о сериале «Несломленная», созданном Сариком Андреасяном по мемуарам одной из жертв Виктора Мохова, пишут «Ведомости». Режиссер в интервью блогеру Мадонне Мур сообщал, что уже на протяжении двух лет не может получить прокатное удостоверение из-за сцен с несовершеннолетними героинями. По словам Андреасяна фразы, упоминающие возраст, были исключены из сериала, а роли исполняют актрисы старше 18 лет. По мнению представителя Минкульта, лучше бы такие проекты не снимали совсем. Российский кинематограф не должен популяризировать криминальные сюжеты и преступления, отметил он. В качестве предпочтительных сюжетов Давиденко назвал фильмы о спецоперации, где в центре внимания — военные, люди, рискующие своей жизнью ради защиты граждан.
Согласно действующим правилам, продюсерам может быть отказано в выдаче прокатного удостоверения, если фильм пропагандирует порнографию, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола или содержит материалы, нарушающие законодательство о противодействии экстремизму и терроризму. Без прокатного удостоверения фильм не может появиться в широкой продаже.
Диана Тачаева