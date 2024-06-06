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83-летняя блокадница выдвинулась на выборы губернатора Петербурга

Блокадница Людмила Васильева подала документы как кандидат в губернаторы Петербурга.

Блокадница Людмила Васильева решила баллотироваться в губернаторы Петербурга. Несмотря на свой преклонный возраст, а ей, на минуточку, 83 года, она лично пришла в Городскую избирательную комиссию, чтобы подать документы. Станет ли она в итоге кандидатом или нет, решится через время.

— Решение о ее выдвижении в качестве кандидата в губернаторы Петербурга будет принято после проверки документов, — рассказали SPB.KP.RU в Горизбиркоме.

Что еще известно о предстоящих выборах губернатора Петербурга? По данным на утро 6 июня, документы в Горизбирком подали 16 кандидатов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель СПбИК Максим Мейксин.

— Восемь кандидатов выдвинуты избирательными объединениями, и еще восемь человек выдвинулись в порядке самовыдвижения, — уточнил он.

Также Мейксин уточнил, что выдвижение кандидатов продлится до 29 июня.