83-летняя блокадница выдвинулась на выборы губернатора Петербурга

Блокадница Людмила Васильева решила баллотироваться в губернаторы Петербурга. Несмотря на свой преклонный возраст, а ей, на минуточку, 83 года, она лично пришла в Городскую избирательную комиссию, чтобы подать документы. Станет ли она в итоге кандидатом или нет, решится через время.