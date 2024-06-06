Молдавия надеется получить от МВФ кредит в 160 миллионов долларов

«Международный валютный фонд предоставит финансовую помощь Молдавии через механизм финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости. Парламент в первом чтении одобрил проект закона о привлечении внешнего государственного кредита МВФ. Сумма кредита составляет 129,375 миллиона специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 160 миллионов долларов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.