Илан Шор: «Свобода перемещения — конституционное право в нормальном обществе»

Власти Молдовы без оснований и объяснения причин начали задержания граждан в общественном транспорте. Людей высаживают из автобусов, маршруток и такси. В кишиневском аэропорту снова задерживают пассажиров.
Жителей заставляют подписывать бумаги о том, что они не имеют никакого отношения к блоку «Победа».
Лидер политического блока «Победа» Илан Шор назвал происходящее «произволом обнаглевшей власти».
«Свобода перемещения — конституционное право в нормальном обществе. Людей, которые не нарушили НИЧЕГО, высаживают из транспорта, следят за ними, задерживают. Не дают им передвигаться внутри страны. Полиция пытается всучить людям на подпись какие-то филькины грамоты, запугивают, угрожают», — сказал Шор.
Политик заявил, что за этот беспредел Санду и PAS ответят по закону, а всем пострадавшим его блок окажет необходимую помощь в отстаивании своих прав.
Его поддержала депутат парламента Марина Таубер. Она считает, что власть PAS превратила страну в тюрьму, где каждому гражданину могут запретить все, что угодно.
«Люди уже не чувствуют себя в безопасности, когда на улице полицейские, подчиненные Санду. К сожалению, это наша реальность», — заявила Таубер.
Депутат также добавила, что никакой юридической силы бумаги, которые полиция заставляет подписывать граждан, не имеют.