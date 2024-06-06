Илан Шор: «Свобода перемещения — конституционное право в нормальном обществе»

«Свобода перемещения — конституционное право в нормальном обществе. Людей, которые не нарушили НИЧЕГО, высаживают из транспорта, следят за ними, задерживают. Не дают им передвигаться внутри страны. Полиция пытается всучить людям на подпись какие-то филькины грамоты, запугивают, угрожают», — сказал Шор.