Вооруженные силы Казахстана подняли по тревоге

«В пунктах постоянной дислокации, на полигонах, аэродромах, стартовых позициях и в море практически отрабатываются вопросы подготовки к выполнению возложенных боевых задач и порядок действий каждого военнослужащего. Проводятся тренировки и занятия с выходом техники и развертыванием пунктов управления в установленных местах».