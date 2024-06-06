Воронежский губернатор подписал соглашения о сотрудничестве с тремя ведущими банками страны

В четверг, 6 июня, губернатор Воронежской области Александр Гусев продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). В его рамках глава региона подписал соглашения о сотрудничестве облправительства с тремя банками: Новиком, ПСБ и «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.
В рамках соглашения с банком Новиком планируется совместная реализация федеральных и региональных проектов в экономической и социальной сферах, поддержка предпринимателей, реализация программы повышения финансовой грамотности населения. Кроме того, банк собирается расширить финансирование технического перевооружения и модернизации промышленных предприятий региона, а также планирует участвовать в социальных проектах Воронежской области.
Сотрудничество с ПСБ будет реализовано по 10 направлениям, среди которых: внедрение современных банковских технологий и развитие банковской инфраструктуры в регионе (в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса), повышение доступности программ банка в сфере ипотечного кредитования, финансово-экономический консалтинг.
Партнерство с банком «Россия» предполагает привлечение инвестиций в экономику региона, участие банка в социальных, инвестиционных проектах и программах, реализация программ развития и внедрения современных банковских технологий и банковской инфраструктуры. Сотрудничество будет способствовать развитию конкурентной среды и повышению инвестиционной и инновационной активности предпринимателей региона.
В своем telegram-канале Александр Гусев отметил, что программа на форуме очень насыщенная, распланирована каждая минута.
— Мы не копим подписание соглашений к форуму. В течение года подписывается много соглашений: как только инвестор пришел, мы договорились, сразу закрепили все это на бумаге, — написал губернатор Воронежской области.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о подписании соглашения о сотрудничестве между правительством Воронежской области и СберЛизингом. В рамках партнерства стороны будут развивать транспортную отрасль в Воронежской области.