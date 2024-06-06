Балицкий анонсировал новый федеральный округ Новороссия

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России после референдумов в сентябре 2022 года. Тогда газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что в России может появиться новый Крымский федеральный округ, куда и войдут присоединенные территории. О возможности создания такого округа в сентябре 2022 года говорил и сенатор от полуострова Сергей Цеков. Однако позднее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко попросила «не забегать вперед» с вопросом создания округа. Она пообещала, что со временем правительство и президент примут решение, как лучше поступить: создать новый федеральный округ или использовать другие форматы.