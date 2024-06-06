Балицкий анонсировал новый федеральный округ Новороссия

«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», — сказал Евгений Балицкий «РИА Новости» на ПМЭФ. По его информации, сейчас этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне.
В 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, был создан Крымский федеральный округ. В его состав входили Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В июле 2016 года «в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти» округ был упразднен, а полуостров вошел в состав Южного федерального округа.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России после референдумов в сентябре 2022 года. Тогда газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что в России может появиться новый Крымский федеральный округ, куда и войдут присоединенные территории. О возможности создания такого округа в сентябре 2022 года говорил и сенатор от полуострова Сергей Цеков. Однако позднее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко попросила «не забегать вперед» с вопросом создания округа. Она пообещала, что со временем правительство и президент примут решение, как лучше поступить: создать новый федеральный округ или использовать другие форматы.