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Крым и новые регионы России планируют объединить в федеральный округ

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона России и Крым, планируют создать в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Источник: Reuters

«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», — сказал Балицкий РИА Новости.

По его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне.

Балицкий также предположил, что новый округ может получить название «Новороссия».

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году был создан Крымский федеральный округ. 28 июля 2016 года в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти указом № 375 Крымский федеральный округ был упразднен и включен в состав Южного федерального округа.

В феврале 2023 года глава парламента Крыма Владимир Константинов высказал мнение, что создание федерального округа из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей давно назрело, затягивать с этим решением бессмысленно.