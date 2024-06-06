Крым и новые регионы России планируют объединить в федеральный округ

«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», — сказал Балицкий РИА Новости.
По его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне.
Балицкий также предположил, что новый округ может получить название «Новороссия».
После вхождения Крыма в состав России в 2014 году был создан Крымский федеральный округ. 28 июля 2016 года в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти указом № 375 Крымский федеральный округ был упразднен и включен в состав Южного федерального округа.
В феврале 2023 года глава парламента Крыма Владимир Константинов высказал мнение, что создание федерального округа из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей давно назрело, затягивать с этим решением бессмысленно.