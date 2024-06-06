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Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для россиян

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Парламент Эстонии начал обсуждение законопроекта об ограничении покупки недвижимости в стране для граждан России и Белоруссии, заявил эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Источник: © РИА Новости

«У нас… было первое чтение, которое касается ограничения покупки недвижимости гражданами России и Белоруссии. Это цель, которая стоит в программе деятельности правительства», — отметил Ляэнеметс на пресс-конференции правительства.

По словам министра, эти меры направлены на предотвращение «разведки, саботажа и враждебных действий». Также Ляэнеметс подчеркнул, что ограничения на покупку недвижимости коснутся не только граждан России, Белоруссии или какого-либо третьего государства, но и россиян и белорусских граждан, которые проживают в Эстонии на постоянной основе.

На данный момент ограничения распространяются на приграничные земли.

экономика
недвижимость