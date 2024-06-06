Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для россиян

По словам министра, эти меры направлены на предотвращение «разведки, саботажа и враждебных действий». Также Ляэнеметс подчеркнул, что ограничения на покупку недвижимости коснутся не только граждан России, Белоруссии или какого-либо третьего государства, но и россиян и белорусских граждан, которые проживают в Эстонии на постоянной основе.