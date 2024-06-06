МИД Венгрии заявил о поддержке позиций Бразилии и КНР по конфликту на Украине

«Мы приветствуем совместное заявление Китая и Бразилии, потому что это предложения по тому, как достичь мира. А мир на Украине — наш главный интерес. В этой связи мы ценим и поддерживаем их инициативу. Мы согласны с их позицией о том, что решения конфликта не достичь на поле боя», — сказал Сийярто (цитата по ТАСС).