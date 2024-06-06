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МИД Венгрии заявил о поддержке позиций Бразилии и КНР по конфликту на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство поддерживает позицию Бразилии и Китая по регулированию боевых действий на Украине. По его словам, Венгрия выступает «за немедленное прекращение огня» и поддерживает любые мирные инициативы, в том числе предстоящий саммит в Швейцарии.

Источник: РИА "Новости"

В разговоре с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума Сийярто сказал, что уважает «швейцарские усилия», но заметил, что достигнуть мирных целей можно только при участии всех сторон конфликта.

«Мы приветствуем совместное заявление Китая и Бразилии, потому что это предложения по тому, как достичь мира. А мир на Украине — наш главный интерес. В этой связи мы ценим и поддерживаем их инициативу. Мы согласны с их позицией о том, что решения конфликта не достичь на поле боя», — сказал Сийярто (цитата по ТАСС).

На саммите по регулированию конфликта на Украине в Швейцарии представлять Венгрию будет Петер Сийярто. Конференция пройдет 15—16 июня в Бюргенштоке. Участие подтвердили более 100 государств. Россия не получала приглашение на саммит. ЮАР, Бразилия и Китай отказались от участия из-за отсутствия на конференции российской делегации.