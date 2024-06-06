МИД Венгрии заявил о поддержке позиций Бразилии и КНР по конфликту на Украине

В разговоре с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума Сийярто сказал, что уважает «швейцарские усилия», но заметил, что достигнуть мирных целей можно только при участии всех сторон конфликта.
«Мы приветствуем совместное заявление Китая и Бразилии, потому что это предложения по тому, как достичь мира. А мир на Украине — наш главный интерес. В этой связи мы ценим и поддерживаем их инициативу. Мы согласны с их позицией о том, что решения конфликта не достичь на поле боя», — сказал Сийярто (цитата по ТАСС).
На саммите по регулированию конфликта на Украине в Швейцарии представлять Венгрию будет Петер Сийярто. Конференция пройдет