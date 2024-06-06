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НАТО потерпит поражение в конфликте на Украине, считает Кнайсль

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. НАТО потерпит поражение в конфликте на Украине так же, как потерпело его в 2021 году в Афганистане, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Источник: © РИА Новости

На дискуссии «Большое евразийское партнерство как новый полюс роста: потенциал и перспективы» в рамках ПМЭФ Кнайсль напомнила, что в августе 2021 года «НАТО в Кабуле потерпело сокрушительное поражение». По ее словам, для НАТО это было унижение, и альянс бросил в Афганистане людей, с которыми работал.

«Я очень хорошо знаю, что они не сделали выводы из этого события. Они просто бросились в следующую авантюру — заварили ситуацию на Украине, и, конечно же, у них будет еще другое крупное поражение», — сказала Кнайсль.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.

НАТО