Захарова назвала ПМЭФ традицией, объединяющей людей

В интервью РИА Новости, говоря о самом форуме, она отметила, что о его результативности можно будет говорить по его окончании, «когда …будут цифры, будут факты, будут объемы того, что называется заключением сделок».
Вместе с тем, она подчеркнула, что идея форума — «принцип объединения в эпоху разъединения, агрессивной риторики и абсолютного расчеловечивания, до которого опустился Запад, когда по их желанию, как они полагают страны, народы, культуры, экономики, …да и будущее человечество может отменяться или переписываться».
«Вот на этом фоне происходят такие события, как Питерский форум, который показывает, что люди могут объединяться даже вот в странных, порой даже в нечеловеческих международных условиях», — сказала она.
«Несмотря на угрозы, несмотря на шантаж, несмотря на санкции, санкционные списки и все остальное, все равно мы можем находить общий язык, мы можем создавать — а Россия, мне кажется, это делает, — прекрасные условия для объединительной повестки», — считает Захарова. Она уверена, что «Питерский форум — это прекрасная традиция, которая нацелена на объединение людей».
Официальный представитель российского МИД рассказала, что буквально два часа назад российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым вернулась из очередного африканского турне. «Проходили переговоры в четырех странах — это Гвинея, Республика Конго, Буркина-Фасо и Чад», — напомнила она.
Захарова указала на то, что «главы внешнеполитических ведомств и главы государств рассказывали о том, какие делегации своих стран они направили на Питерский форум».
По ее словам, «в основном, конечно, всех интересует инфраструктура, энергетика, и в этом они ищут такие возможности, потенциал в сотрудничестве с нашей страной».