Захарова назвала ПМЭФ традицией, объединяющей людей

«Несмотря на угрозы, несмотря на шантаж, несмотря на санкции, санкционные списки и все остальное, все равно мы можем находить общий язык, мы можем создавать — а Россия, мне кажется, это делает, — прекрасные условия для объединительной повестки», — считает Захарова. Она уверена, что «Питерский форум — это прекрасная традиция, которая нацелена на объединение людей».