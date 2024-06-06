Минниханов и Ходжаев обсудили реализуемые РТ и Узбекистаном проекты

XXVII ПМЭФ стартовал накануне. Всего на форум прибудут государственные и политические делегации из 45 стран. Как ожидается, общее количество зарубежных гостей превысит 17 тыс. человек из 136 государств. В мероприятиях примет участие и Президент Владимир Путин. Так, 7 июня он выступит на пленарном заседании.