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Минниханов и Ходжаев обсудили реализуемые РТ и Узбекистаном проекты

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с вице-премьером Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Встреча прошла на полях XXVII Петербургского международного экономического форума.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

«Стороны обсудили совместные проекты, которые реализуются на территории Узбекистана. В частности проекты в Бухарской и Навоийской областях», — рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

XXVII ПМЭФ стартовал накануне. Всего на форум прибудут государственные и политические делегации из 45 стран. Как ожидается, общее количество зарубежных гостей превысит 17 тыс. человек из 136 государств. В мероприятиях примет участие и Президент Владимир Путин. Так, 7 июня он выступит на пленарном заседании.